Lazio, infortunio per Gila: i tempi di recupero

Nuovo infortunio per Mario Gila, già costretto a saltare il ritiro estivo per la frattura dell’alluce subita nel primo giorno di lavoro a Formello. Il “Corriere dello Sport” riporta che salterà le prime tre partite di campionato (Venezia, Udinese e Milan) e tornerà dopo la sosta sotto la guida di Baroni.

Lazio, le condizioni di Gila

Si tratta di una situazione indesiderata in un momento in cui il tecnico sta cercando di trovare l’equilibrio perfetto per la nuova Lazio. Non è la prima volta che un ex giocatore del Real deve alzare bandiera bianca per problemi muscolari. Alla fine della scorsa stagione, Gila è rimasto ai box per più di tre settimane per un problema al muscolo adduttore. “È dura ma non mi abbatto. Tornerò ancora più forte e voglioso”, le sue parole a metà luglio.