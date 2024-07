Lazio, frattura al piede sinistro in allenamento per Gila | Il comunicato del club

Infortunio per il difensore della Lazio Gila

Ore di sconcerto in casa Lazio dopo l’infortunio di Gila in questi primi allenamenti per preparare la nuova stagione biancoceleste. Il sito ufficiale della Lazio ha indetto un comunicato sull’infortunio e le condizioni del difensore che ha riportato una frattura all’alluce del piede.

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Gila

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura della falange dell’alluce del piede sinistro riportata nel corso degli allenamenti. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.