Lazio, ipotesi Del Prato per la difesa

La Lazio lavora per rivoluzionare la difesa. Come riporta LaLazioSiamoNoi, nel prossimo mercato molti difensori potrebbero lasciare il club capitolino. Tavares e Gila fanno gola a varie big, mentre Hysaj e Pellegrini difficilmente resteranno a Roma. Vista la situazione, Fabiani si prepara a rinnovare il reparto difensivo.

Calciomercato Lazio, interesse per Del Prato

Il primo nome della lista sembra essere quella di Enrico Del Prato. Il terzino classe ’99 piace ai biancocelesti per la sua giovane età e per la sua duttilità. Infatti, Del Prato all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Il costo del calciatore si aggira intorno ai 6 milioni. Una cifra abbordabile per le casse della Lazio.

Mentre la dirigenza valuta le varie ipotesi di mercato, la squadra si prepara in vista del prossimo match di Serie A contro il Torino.