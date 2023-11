Altra sconfitta per la Lazio di Maurizio Sarri che si vede scavalcare proprio dal Bologna e finire all’ottavo posto in classifica. Ora quelle dietro ne possono approfittare e c’è un Roma-Lecce che i biancocelesti guarderanno da diretti interessati.

C’è un dato sul quale Sarri dovrà lavorare

È un inizio di stagione sicuramente sottotono da parte della Lazio e i tanti punti persi sono arrivati soprattutto in trasferta. Infatti, su 6 trasferte disputate in questo campionato dagli uomini di Sarri solo in due occasioni hanno ottenuto punti, entrambe con una vittoria con Napoli e Sassuolo. Mentre nelle altre 4 circostanze contro Lecce, Juve, Milan e Bologna la Lazio ha incassato 0 punti.