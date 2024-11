Lazio, Lotito blinda Baroni: inizia la fase 2

In quattro mesi, Baroni ha ricostruito lo spogliatoio e riorganizzato il gioco, creando un nuovo futuro per la squadra biancoceleste con lui sulla panchina.

Lazio, il punto sul rinnovo di Baroni

Il contratto di Baroni con il club scadrà nel 2026. Si tratta di un accordo semplice e senza possibilità di estensione. Non c’è urgenza, la dirigenza della Lazio inizierà a pianificare la fase due a tempo debito. Secondo il “Corriere dello Sport”, la blindatura di Baroni sarà una priorità nel 2025: si potrebbe iniziare a discutere di un nuovo contratto tra la fine del mercato invernale e l’arrivo della primavera, anche solo per gettare le basi. L’obiettivo è raggiungere un accordo complessivo per almeno prima della fine di quest’anno per evitare di iniziare la stagione alla scadenza dell’accordo.