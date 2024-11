Lazio-Ludogorets, probabili formazioni e dove vederla

Vincere per centrare quello che non è accaduto, vincere per continuare a primeggiare in Italia e in Europa. E’ questo l’obiettivo della Lazio di Baroni in vista della sfida di domani di Europa League. Tanti i cambi per Baroni, che rivoluziona i suoi 11.

Lazio-Ludogorets, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic; Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All.: Baroni.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Witry, Almeida, Verdon, Son; Pedro Nasseri, Chochev; Erick Marcus, Piotrowski; Rwan Seco; Duah. All.: Jovicevic