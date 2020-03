Il fantasista spagnolo Luis Alberto è prossimo a prolungare il suo contratto con la Lazio fino al 2025. Percepirà lo stesso salario di Immobile e Milinkovic Savic

Uno dei segreti della Lazio targata Simone Inzaghi è la continuità del progetto. Ormai da diverse stagioni i biancocelesti giocano con i medesimi calciatori e non sacrificano i top player come avveniva in passato.

A prescindere da come si concluderà questa stagione finora fantastica, c’è da programmare il futuro, che con tutta probabilità vedrà l’aquila tornare sul palcoscenico della Champions League dopo ben 13 stagioni. Per figurare al meglio contro le grandi d’Europa è bene confermare tutti i migliori elementi, a partire da Luis Alberto. Il contratto dello spagnolo è in scadenza nel 2022 e visto il rendimento fenomenale che sta avendo quest’anno bisogna blindarlo.

Il direttore sportivo Tare è a lavoro da diverso tempo con l’agente Miguel Alfaro per ratificare il nuovo accordo. La proposta del club capitolino è di 3,5 milioni di euro fino al 2025. Dunque, la stessa retribuzione delle altre due star della rosa biancoceleste Immobile e Milinkovic Savic. Manca ancora l’intesa per quanto concerne i bonus, ma si tratta di un aspetto abbastanza formale. Il mago di San Josè del Valle è pronto a dire ancora si all’aquila con cui è diventato un calciatore di livello mondiale e ambito dai club internazionali più blasonati.

I numeri stagionali di Luis Alberto

In questa stagione si è consacrato definitivamente confezionando ben 12 passaggi finali (è attualmente il miglior assistman della Serie A) e 4 reti in campionato. Va aggiunto inoltre il sigillo in Supercoppa Italiana contro la Juventus, che ha permesso alla Lazio di vincere il trofeo per la quinta volta nella sua storia. Ma ciò che fa più scalpore sono i numeri con cui ogni domenica delizia i tifosi e il carisma che lo ha reso un leader agli occhi dei compagni.