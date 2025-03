Lazio, Pellegrini è pronto a tornare in squadra l la situazione

Con Patric out fino a fine stagione, la Lazio corre ai ripari. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti sono pronti a reintegrare Pellegrini in squadra, almeno per il campionato.

Lazio, emergenza in Europa League?

Se il ritorno in Serie A del terzino classe ’99 può avvenire senza problemi, ciò non vale per l’Europa League. La lista per la competizione europea è chiusa e non può essere modificata. Dunque Pellegrini non potrà partecipare alla competizione. L’assenza del giocatore peggiora ulteriormente la situazione della Lazio per quanto riguarda la difesa. I biancocelesti potranno contare solo su Gila, Romagnoli e Gigot per il resto del torneo.