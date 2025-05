Lazio, plusvalenze e addii: i nomi dei giocatori pronti a partire

La Lazio è fuori dall’Europa. La sconfitta subita contro il Lecce allo Stadio Olimpico di Roma pesa come un macigno sulla schiena di tutti, soprattutto del tecnico Marco Baroni e della squadra. Una stagione molto positiva, anche per il cammino in Europa, ma il risultato finale genera una macchia indelebile.

Lazio, i giocatori con le valigie pronte

Senza Europa il problema principale è la difficoltà a fare mercato, perché senza soldi diventa difficile. A questo punto il famoso player trading diventa più un’esigenza per la dirigenza biancoceleste che dovrà fare i conti con i mancati introiti della Uefa e l’assenza di sponsor che possano finanziare la sessione estiva. Non solo problemi di incassi, molto probabilmente molti giocatori lasceranno Formello, le ambizioni europee le hanno tutti ed è frustante una stagione senza lottare per trofei importanti.

La lista che porta i nomi dei possibili giocatori in partenza è Matteo Guendouzi, Nicolò Rovella, Nuno Tavares, Gila, Castellanos e Isaksen. Profili che si aggiungono a quelli già in uscita di Provedel, Tchaouna, Vecino, Pellegrini e Hysaj. Mentre resta in bilico il futuro di Alessio Romagnoli, Pedro e Adam Marusic, che dovranno trattare con la società il proprio rinnovo. Una squadra che si ritroverà in piena emergenza nei prossimi mesi. La società dovrà ricorrere ai ripari per “ricominciare”.