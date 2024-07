Lazio, previsto lunedì un incontro in Campidoglio per il nuovo Stadio Flaminio

La Lazio ha un appuntamento lunedì in Campidoglio col sindaco di Roma Roberto Gualtieri per presentare il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio

Il sogno potrebbe presto diventare realtà. La Lazio potrebbe avere la sua casa. Dopo tanti ostacoli, che permangono, il club biancoceleste si appresta a presentare il suo progetto per la ristrutturazione dell’impianto della Capitale. L’appuntamento fra il presidente Claudio Lotito e il sindaco Roberto Gualtieri sarà per le 18 di lunedì in Campidoglio. Questo sarà il primo atto di un percorso che, come detto, sarà comunque irto.

Il progetto della Lazio per il nuovo Stadio Flaminio

Per prima cosa, si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si punterà ad aumentarne la capienza. Al momento lo stadio può tenere fino a 24mila spettatore mentre l’idea del club biancoceleste sarebbe quella di portarla a 50mila, quindi più del doppio. L’impianto però è un bene di valore architettonico e quindi soggetto ad alcuni vincoli quindi si dovranno utilizzare moduli a blocchetti sfruttando gli spazi senza toccare le gradinate già esistenti che andranno comunque ristrutturate.

In secondo luogo verrà coperto interamente. Al momento la tettoia riguarda soltanto la tribuna centrale. Il club del presidente Lotito invece sarà realizzata grazie all’utilizzo di piloni esterni e non comporterà un innalzamento significativo della struttura. Per quanto riguarda invece i parcheggi, non avendo spazi esterni sufficienti si cercherà una congiunzione con quelli del vicino Auditorium parco della musica.