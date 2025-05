Inter, si vola nel Ranking Uefa stagionale: nerazzurri primi davanti al Barcellona

Nella top 10 non figurano altre squadre italiane, l’Inter è l’unica squadra italiana che ha messo a segno tanti traguardi. Anche se non nella top 10, subito dopo le prime dieci figura la Lazio, in tredicesima posizione (26.000) davanti anche al Real Madrid, quest’anno crollato (anche se nel ranking delle ultime dieci stagioni è saldamente primo così come in quello che prende in considerazioni le ultime quattro annate). L’Atalanta è 21.ma con 21.000 punti, Fiorentina e Milan sono a 24° posto con 19.000 punti mentre la Juventus è 34.ma con 16.250 punti.