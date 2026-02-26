Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 26, 2026
Lazio, Ratkov e Przyborek: futuro in bilico per rendimento scarso 

Anna Rosaria Iovino
serie a enilive 2025 2026: lazio vs napoli
MAURIZIO SARRI PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio è stato intenso, ma non ha portato a buon rendimento. Fino ad oggi quanto ricevuto da giocatori come Ratkov e Przyborek è davvero un rendimento scarso. La società dovrà correre ai ripari nella prossima sessione. Intanto Sarri dovrà fare i conti con le lacune in alcuni ruoli.

Lazio, mercato in entrata flop: rendimento scarso per Ratkov e Przyborek

Le aspettative per l’arrivo di Przyborek e Ratkov durante il mercato invernale aveva aspettative molto alte, ma entrambi i giocatori sono ancora in attesa di trovare spazio nel cuore del progetto di Maurizio Sarri. L’attuale valutazione del tecnico biancoceleste non è stata positiva, ma ciò non significa che la loro carriera alla Lazio sia già segnata, ma sicuramente è in dubbio.

Przyborek ha dimostrato di possedere qualità tecniche importanti, ma il suo approccio tattico non ha ancora convinto. Il centrocampista fino ad oggi non ha avuto spazio, ma potrebbe essere schierato presto, magari proprio nella sfida contro il Torino. Per quanto riguarda l’attaccante serbo, Raktov, sta lavorando in gruppo con la squadra, deve migliorare la sua tecnica di base. Il giovanissimo attaccante deve lavorare duro, con il duro lavoro potrebbe trovare spazio a Formello, un rendimento scarso potrebbe rivelarsi cruciale per il suo futuro.

