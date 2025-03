Lazio, reintegro Pellegrini: l’annuncio ufficiale della società

Reintegro in campionato ma non potrà giocare comunque in Europa League.

Era finita male tra la Lazio e Luca Pellegrini lo scorso mese di gennaio, quando il calciomercato della società di Formello si era concluso con l’esclusione dalla lista per la Serie A di Luca Pellegrini. Il terzino è rimasto fuori dalle rotazioni di Baroni nelle ultime settimane, ma visti i tanti impegni dei biancocelesti e l’infortunio di Patric il calciatore è arrivato il reintegro.

Lazio, il comunicato dell’inserimento di Pellegrini

Luca Pellegrini torna ufficialmente a far parte della lista della Serie A della Lazio. Ad ufficializzare la notizia è la società tramite un annuncio ufficiale che sottolinea come l’annuncio dell’infortunio di Patric, per il quale la stagione è già terminata, abbia spianato la strada a tale decisione. Il terzino torna da subito disponibile in campionato, ma non potrà giocare comunque in Europa League.

La nota ufficiale della S.S. Lazio : “La Lazio comunica l`inserimento di Luca Pellegrini nella lista Lega Serie A, al posto di Patricio Gabrarron Gil”.