In casa Lazio uno dei casi da risolvere è quello legato a Mattia Zaccagni, in scadenza nel 2025 per cui non è ancora stato fissato un incontro per il rinnovo di contratto.

Rinnovo Zaccagni, la situazione

La situazione legata a Mattia Zaccagni in casa biancoceleste resta da risolvere, l’esterno ex Verona va in scadenza di contratto nel 2025 e per il momento non è stato ancora fissato un incontro sul rinnovo. Rispetto a Felipe Anderson che va in scadenza nel 2024 c’è più tempo ma bisogna trovare una quadratura per un giocatore molto importante dello scacchiere tattico di mister Sarri, autore di una stagione pazzesca l’anno scorso con 10 reti e 7 assist.

Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sarebbe nessun incontro in programma per il rinnovo tra Zaccagni e la Lazio, ma ci sarebbero i margini per un principio di accordo con una distanza minima tra le parti. Il calciatore vorrebbe 3 milioni mentre il club non vorrebbe andare oltre i 2,7.