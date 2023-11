Mattia Zaccagni si trova in questo momento ai box per il fatto di essersi procurato una distorsione al ginocchio. Zaccagni ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato del rapporto che ha con i propri tifosi. Oggigiorno tra i giocatori della Lazio è uno dei beniamini della tifoseria biancoceleste.

Zaccagni | La differenza tra laziali e romanisti secondo la punta

Zaccagni ha parlato dell’importanza che lui stesso ha di sapere cosa significhi la squadra per la tifoseria. La punta biancoceleste ha anche lanciato una frecciata ai sostenitori della Roma, sottolineando quale sia la differenza tra i tifosi laziali e quelli romanisti. Queste differenze si sono mostrate evidenti, secondo lui, durante la scenografia, la quale ha interessato la parte dello stadio compresa tra la Curva Nord e la Tribuna Tevere, nell’ultimo derby dell’Olimpico.