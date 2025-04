La Lazio è sempre in costante evoluzione, con Fabiani e Lotito che sono al lavoro per cercare di rinforzare quanto più possibile la rosa in vista della prossima stagione. La formazione di Baroni potrebbe conquistare la qualificazione alla prossima Champions, quindi saranno necessari tanti nuovi rinforzi.

Lazio, Romagnoli addio a fine stagione?

Non solo nuovi rinforzi, ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare Formello. Tra i nomi più ripetuti dei giocatori vicino all’addio c’è quello di Alessio Romagnoli. L’ex Milan sembra sempre più vicino a lasciare il club al termine della stagione.

La società biancoceleste difficilmente proporrà un rinnovo di contratto al giocatore, che intanto ha già ricevuto alcune proposte dall’estero. Il suo profilo è monitorato sia in Premier che in Arabia e nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi interessanti. Il difensore, autore di cinque gol in questa stagione, potrebbe salutare la Capitale al termine di questa stagione. La Lazio riflette e, considerando l’ingaggio pesante dell’ex Milan, non è da escludere una sua cessione in vista della prossima stagione.