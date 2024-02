Lazio, Sarri sempre più vicino all’addio | Col Milan è decisiva?

Si allarga la crepa in casa Lazio. È quella tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito, che sembrano orientati a separarsi a giugno, come scrive il Corriere dello Sport dopo le parole del tecnico sul mercato dopo la partita di lunedì sera contro la Fiorentina.

Lazio, Sarri vuole chiudere in bellezza

Le carenze tecniche della Lazio hanno portato a frustrazione e ad altri infortuni nel momento più delicato della stagione. La stagione dei biancocelesti è ormai sempre più viva, con gli ottavi di finale contro il Bayern Monaco in Champions League, la finale di Coppa Italia e, soprattutto, il posto europeo da conquistare in campionato. Sembra di essere alla fine di un ciclo, ma c’è tanto da giocare per un gruppo che sogna di chiudere in grande.