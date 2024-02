Lazio, Sarri spera di recuperare diversi giocatori per il Milan | Le ultime

La situazione degli infortunati in casa Lazio in vista della prossima partita con il Milan.

La Lazio si fa rimontare dalla Fiorentina, ma Maurizio Sarri e i suoi devono concentrarsi per il prossimo impegno in campionato: la partita all’Olimpico contro il Milan di Pioli. Il tecnico toscano spera di recuperare alcuni giocatori, per arrivare alla sfida con più opzioni possibili. Infatti a Firenze ha dovuto schierare Casale e Marusic dal primo minuto nonostante non fossero al meglio, mentre Zaccagni e Vecino sono subentrati tornando da lunghi infortuni. Le condizioni di questi quattro saranno certamente migliori contro i rossoneri.

I Recuperi di Sarri contro il Milan

Il primo recupero sarà Mario Gila, che rientra dalla squalifica per l’espulsione rimediata con il Torino. Patric invece è ancora da valutare, causa distorsione alla caviglia che ancora non ha recuperato del tutto. Nicolò Rovella è ai box per una pubalgia, ma dovrebbe tornare in gruppo in questi giorni quindi potrebbe essere convocato, anche se difficilmente partirà dall’inizio.