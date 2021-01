Tutto quello che è successo tra Lazio e Sassuolo

Lazio Sassuolo

La Lazio supera in rimonta per 2-1 all’Olimpico il Sassuolo nella gara valida per la 19/a giornata di serie A. Neroverdi in vantaggio con Caputo al 6′, pareggio laziale con Milinkovic-Savic al 25′ e rete decisiva di Immobile al 71′. La Lazio raggiunge il Napoli al sesto posto con 34 punti, a due dalla zona Champions. Il Sassuolo resta a 30 punti.

Lazio Sassuolo 2-1 tabellino e highlights

MARCATORI: Caputo 6′ (S); Milinkovic 25′ (L); Immobile 71′ (L)

AMMONITI: Patric; Marlon; Obiang; Leiva; Ferrari

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (67′ Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (75′ Lulic), Milinkovic, Leiva (75′ Escalante), Akpa Akpro, Marusic; Correa (67′ Caicedo), Immobile (85′ Muriqi). A disp.: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Fares, Parolo, Czyz, Escalante, Pereira, Lulic, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang (75′ Boga); Defrel (46′ Haraslin), Traoré (75′ Lopez), Djuricic; Caputo. A disp.: Pegolo, Turati, Magnanelli, Ayhan, Boga, Lopez, Peluso, Raspadori, Toljan, Haraslin, Oddei, Kyriakopoulos All.: De Zerbi.