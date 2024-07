Lazio, sfuma Robin Gosens: il tedesco vicino al Benfica | I dettagli

Robin Gosens nelle ultime settimane di mercato è stato accostato più volte alla Lazio, che continua a cercare un terzino sinistro da regalare a Baroni. L’ex Atalanta e Inter avrebbe tutte le caratteristiche dal calciatore di spinta come quarto di sinistra, perfetto per il nuovo allenatore. Ma il calciatore sembra essere vicino al Benfica come rivela Tuttomercatoweb.com, con i biancocelesti che in questo momento sono concentrati su altri fronti.

Lazio, per Gosens il Benfica ha offerto 10 milioni più bonus

Non solo la Lazio ma anche il Bologna si era interessato al tedesco, successivamente gli emiliani hanno virato su Miranda a parametro zero dal Betis. In questo momento il Benfica è avanti su Gosens con una proposta messa sul tavolo di 10 milioni di euro più bonus, si attenderanno ulteriori sviluppi.