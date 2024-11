Lazio, si cerca il sostituto di Castrovilli | C’é Akpa Akpro, ma a gennaio…

Gaetano Castrovilli è di nuovo fermo ai box, e lo sarà per oltre un mese. Il centrocampista biancoceleste, come informa il sito ufficiale del club, ha riportato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro in allenamento. La scommessa di Lotito e Fabiani al momento non sembra esser vinta su di lui, che ancora una volta è ricaduto in un infortunio che lo terrà fuori dal campo per almeno due mesi. Ora la Lazio deve correre ai ripari e Baroni e Fabiani valutano il reintegro di Jean-Daniel Akpa-Akpro.

Lazio, Akpa-Akpro può andar bene ora | L’obiettivo per gennaio è Folorunsho

L’ivoriano è considerato tra gli esuberi al pari di Toma Basic, ma potrebbe rappresentare una soluzione d’emergenza almeno fino a gennaio, quando la Lazio dovrà per forza di cose consegnare al suo allenatore un altro centrocampista. In estate l’obiettivo principale era Michael Folorunsho del Napoli, ma De Laurentiis non aveva aperto al prestito. Con poco spazio nelle rotazioni di Conte, l’ex Verona fra un paio di mesi potrebbe magari tornare d’attualità, vista anche la sua fede biancoceleste.