Lazio, Castellanos non in perfette condizioni per Firenze | Castrovilli o Noslin per sostituirlo

Baroni deve scegliere il sostituto di Castellanos per la sfida contro la Fiorentina. Castrovilli leggermente in vantaggio su Noslin.

L’infortunio di Castellanos, per fortuna di Baroni non grave, libera un posto da titolare per la sfida contro la Fiorentina. I due principali candidati per occupare quel posto alle spalle di Boulaye Dia, che agirà da prima punta, sono Noslin e Castrovilli, con quest’ultimo che sembra al momento leggermente favorito. Contro il Verona infatti è subentrato a Castellanos infortunato accumulando minutaggio e ciò può convincere Baroni a farlo partire dal primo minuto proprio contro la sua ex squadra.

Baroni ha ancora tre sedute di allenamento per decidere chi far partire dal primo minuto, ma, come riporta il Corriere dello Sport, Castrovilli ha buone possibilità: oltre alla mezz’ora giocata lunedì sera, c’è da considerare che non è stato inserito nella lista dell’Europa League e quindi, al contrario dei suoi compagni, mercoledì non giocherà. La Lazio è chiamata a tre trasferte di fila (Firenze, Amburgo contro la Dinamo Kiev e Torino) e la fatica si farà sentire. Saranno dunque necessarie delle rotazioni.