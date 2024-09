Infortunio Castellanos, svelate le condizioni dell’argentino | C’è il comunicato della Lazio

L'attaccante argentino sarà out per la trasferta di Firenze

Il Taty Castellanos è uscito per infortunio durante la sfida contro l’Hellas Verona e nella giornata di oggi ha effettuato i primi esami strumentali che hanno evidenziato un sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. L’argentino salterà sicuramente la Fiorentina e resta in dubbio per il Torino. Di seguito il comunicato della Lazio sulle condizioni dell’attaccante.

Il comunicato della Lazio

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Tali accertamenti hanno evidenziato un edema da sovraccarico muscolare a carico degli adduttori della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per precisare i tempi di recupero”.