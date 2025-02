È dell'Heidenheim, in scadenza nel 2026. Ha 26 anni ed è da valutare per la prossima estate: tutti i dettagli

Il calciomercato è per ora chiuso, ma non si arrestano le ricerche e le idee per portare nuovi rinforzi nel team. A Formello si cerca un nuovo terzino. Il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Omar Traoré, terzino destro 27enne in forza all’Heidenheim (momentaneamente in zona retrocessione in Bundesliga).

Lazio, Omar Traoré nel mirino

Traoré, tedesco, con origini del Togo, sarebbe inserito anche nella lista degli interessi di Union Berlino, Valencia e Maiorca. Il suo contratto attuale scade nel giugno 2026. Da Formello per ora nessuna conferma. Sicuramente alla Lazio serve un nuovo terzino, anche se non dovesse essere lui il prescelto da tecnico e società.

Attualmente in rosa ci sono Nuno Tavarez, Marusic e Lazzari; gli ultimi due hanno superato i 30 anni, c’è necessità di un cambio generazionale. Poi c’era Pellegrini, ma è stato messo fuori rosa. A Baroni, per contrastare la concorrenza, sono necessari nuovi giocatori, soprattutto sulle fasce.