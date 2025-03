Il Calciomercato Lazio è già iniziato, anche se non ufficialmente, me continuerà ancora perché c’è voglia di tornare super competitivi ovunque. Seppur l’inizio ufficiale delle trattative sarà a giugno la squadra capitolina ha già effettuato i primi movimenti per prepararsi ad un’estate intensa.

Lazio, Rovella tra Liverpool e City

Sono molte le trattative che bollono in pentola a Formello e, l’ultima di queste, riguarda il centrocampista italiano Rovella. L’ex Monza e Genoa piace molto sia a tante società in Italia che all’estero e, stando a quanto riportano le ultime voci di mercato, al giocatore si sarebbero fatte avanti società come quelle di Manchester City o Liverpool.

Club inglesi che potrebbero far vacillare la fede del centrocampista verso i propri colori e, per questo, e nei prossimi mesi potrebbero esserci degli sviluppi interessanti ed inaspettati. Il valore del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma Claudio Lotito potrebbe chiedere di più.