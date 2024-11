Lazio, squalificata parte dello stadio del Twente per i cori razzisti a Tchaouna e Dele-Bashiru

Portano strascichi gli episodi di razzismo avvertiti durante la partita tra Twente e Lazio nei confronti di Loum Tchaouna e Dele-Bashiru. Le ultime indagini portate avanti dalla UEFA hanno confermato i cori razzisti nei confronti dell’esterno e del centrocampista della squadra biancoceleste

Lazio, multa e chiusura parziale dello stadio per il Twente

Ed ecco arrivare dunque i danni per il club olandese: per la prossima partita casalinga in Europa League, contro i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, una parte dello stadio De Grolsch Veste dovrà rimanere chiusa. Non solo: al Twente è stata comminata anche una sanzione economica da 83mila euro.