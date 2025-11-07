Lazio, tra intoccabili e chi è pronto a lasciare: la rivoluzione inizia a gennaio

A gennaio la Lazio potrà fare mercato e dunque inizierà una piccola rivoluzione a Formello. Tra intoccabili che non possono essere ceduti, almeno fino a fine stagione, ci sono almeno 5 giocatori con la valigia pronta.

Lazio, pronti a dire addio a 5 giocatori

A Formello si preannuncia un gennaio movimentato. Dopo il nuovo allenatore, arrivato in estate, adesso è tempo di nuove idee e di un gruppo da ricostruire. L’arrivo di Maurizio Sarri continua a segnare una svolta importante sia sul piano tattico che nella gestione della rosa. Molti giocatori che nella passata stagione avevano avuto un ruolo di primo piano ora si ritrovano ai margini del progetto tecnico e potrebbero lasciare Formello già a gennaio. I giocatori che potrebbero andar via sono: Mandas, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru e Noslin. Cosa più importante per la società è che le loro cessioni potrebbero sbloccare il mercato in entrata e consentire al club di portare nuovi rinforzi a Sarri.

Mentre la lista degli addii inizia a infoltirsi, anche quella dei giocatori incredibili inizia a gonfiarsi. La Lazio non potrà fare a meno di Cataldi, Provedel, Rovella, Castellanos e Isakasen.