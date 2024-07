Il terzino sinistro in arrivo in Italia per visite mediche e firma

La Lazio rinforza ancora la sua rosa. Un nuovo colpo in arrivo per il club di Lotito dopo quelli di Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru. Si pensa a rinforzare anche altri reparti a Marco Baroni. L’obiettivo attuale è, insieme al trequartista, un terzino sinistro. Quest’ultimo sembra essere vicino a chiudere con i biancocelesti, si tratta di Nuno Tavares.

Lazio, Nuno Tavares vicino alla firma

Il terzino sinistro, di origini portoghesi e classe 2000, che nell’ultima stagione ha giocato con la maglia del Nottingham Forest, dove conta un ruolino non dei miglior, solo 8 presenze in Premier e 4 in FA Cup, è di proprietà dell’Arsenal.

Il giocatore, neanche nella prossima stagione rientra nei piani dei Gunners che hanno aperto al trasferimento. La Lazio, che ha subito mostrato interesse, ha già risolto gli ultimi dettagli con l’entourage di Nuno Tavares, il quale firmerà un contratto fino al 2029 con i laziali. Il portoghese arriverà in capitale nel weekend per sostenere le visite mediche e per la firma. L’accordo con gli inglesi è stato chiuso sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.