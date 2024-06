Il senegalese arriverà in prestito con obbligo di riscatto: costerà 16 milioni. I due olandesi sono in ballottaggio

Procede a gonfie vele il mercato della Lazio. La società biancoceleste ha messo a segno un colpo dopo l’altro nelle ultime settimane. Intanto, da ieri, si va verso la stretta finale per l’acquisto di Dia, attaccante della Salernitana.

Lazio, Dia in arrivo, Baroni chiede anche Noslin

Senegalese con cittadinanza francese, Dia, classe 1996, è in arrivo a 16 milioni di euro, anche se non è ancora chiaro se con bonus o meno. L’arrivo dell’attaccante è con prestito con obbligo. Il pagamento avverrà tra un anno, questo consentirà a Lotito e Fabiani di investire soldi su un altro acquisto per l’attacco. Dia firmerà un contratto di quattro anni a 2 milioni più bonus. Fabiani ha superato tutti per l’affare, considerando che per il 27enne c’erano in corsa anche squadre dalla Premier League.

Nella lista degli acquisti figurano ancora i due olandesi: Noslin e Stengs. Purtroppo ne può arrivare soltanto uno, e il neo tecnico biancoceleste spinge per Noslin. Quest’ultimo è valutato 18 milioni, la Lazio ha pensato alla strategia cash e contropartita. La prima offerta messa sul tavolo dai biancocelesti è stata quella da 10 milioni più bonus, inserendo Akpa-Akpro nell’operazione. E’ una contropartita gradita a Zanetti, neo allenatore dei gialloblù. Lotito lo valuta 5-6 milioni, Setti forse meno.