Lazio, ufficiale la cessione di Casale al Bologna

Nicolò Casale è ufficialmente un nuovo difensore del Bologna. Il club emiliano ha depositato in Lega il contratto del difensore classe ’98 che arriva dalla Lazio in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, in caso di qualificazione dei rossoblù alle coppe europee al termine della stagione.

Italiano su Casale in conferenza: “Giocatore di grande livello, non vede l’ora di cominciare”

E su Casale, giocatore ufficializzato in questi minuti, questo il pensiero di Italiano: “Ho già parlato con Nicolò che mi ha detto di non vedere l’ora di cominciare. Si è sentito molto apprezzato. Per me abbiamo messo dentro un calciatore di grande livello, in orbita nazionale da anni è che gioca ad alto livello. Andiamo a completare la difesa con un ottimo giocatore”.