Durante il match dell’Olimpico valido per la quarta giornata di Champions League, vinto per 1-0 dai biancocelesti grazie alla rete di Ciro Immobile vi è stato un episodio che ha fatto preoccupare tifosi e messo in apprensione mister Sarri in vista del derby di domenica.

Lazio, come sta adesso Zaccagni

Il fattore che ha mandato in agitazione tutto il popolo laziale è l’infortunio di Mattia Zaccagni che nel match di martedì sera ha ricevuto una botta al ginocchio. Il popolo laziale e mister Sarri possono tirare un sospiro di sollievo, il calciatore ex Verona sembra non aver riportato danni strutturali al ginocchio destro. Il club capitolino comunica inoltre che Zaccagni ha già svolto le visite mediche in Paideia e ha già iniziato le cure mediche restando in continuo monitoraggio clinico presso Lazio Lab. La presenza dell’esterno d’attacco nel derby è ha forte rischio.