Le ultimissime sulle formazioni di Como e Cremonese

Il Como recupera Ramon dopo la squalifica e Fabregas potrebbe affiancargli Diego Carlos, il quale sostituirebbe Kempf; possibile partenza dalla panchina per Da Cunha a centrocampo, mentre Douvikas è favorito su Morata in attacco. Nella Cremonese Johnsen sembra favorito su Vazquez; a centrocampo, invece, Payero dovrebbe rilevare l’infortunato Collocolo; in avanti il ballottaggio è tra Sanabria e Bonazzoli, con il centravanti italiano in pole.

Le probabili di Como-Cremonese

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, D.Carlos, Ramon, Valle; Perrone, S.Roberto; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas.

Cremonese (3-5-2): Audero; F.Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Grassi, Bondo, Pezzella; Johnsen, Bonazzoli. All. Nicola.