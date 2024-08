Lecce-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Persa la Supercoppa Europea, l’Atalanta vuole tornare a ingranare la marcia in campionato nonostante le ultime sciagure. Gasperini conferma tutto, con il solito tandem formato da Lookman e De Ketelaere. La gara del Via Del Mare andrà in onda su Dazn.

Lecce-Atalanta, le probabili formazioni:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Pierret; Tete Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Godfrey, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. All. Gasperini