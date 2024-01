Lecce-Cagliari, le scelte di D’Aversa e Ranieri | Le formazioni

Grande emergenza difensiva in casa Lecce, con D’Aversa costretto ad adattare Blin a centrale di difesa accanto a Baschirotto, con Gendrey e Gallo sulle fasce. Centrocampo affidato a Kaba, Ramadani e Gonzalez. In avanti il tridente composto da Oudin, Piccoli e Strefezza.

Condizioni non perfette per Prati, pronto a partire titolare, e Pavoletti, che andrà in panchina. Assente Luvumbo, convocato dalla nazionale angolana per la Coppa d’Africa. Difesa a quattro con Goldaniga e Dossena centrali, Nandez e Augello sulle corsie laterali. In mezzo al campo Prati insieme Makoumbou. Attacco con Petagna e Oristanio. Alle loro spalle, sulla trequarti, spazio per Viola.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza. All. D’Aversa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Sulemana; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri.