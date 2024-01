Lecce-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Ultimo turno d’andata della Serie A, prima del 2024: al Via del Mare, ospite del Lecce, arriva il Cagliari. Salentini, che mancano i tre punti da due giornate, a caccia di una vittoria per riscattare le due sconfitte arrivate in terra lombarda, rispettivamente contro Inter e Atalanta. I sardi, invece, terzultimi, hanno pareggiato a Empoli nell’ultima uscita. L’ultimo precedente in Puglia, risalente a novembre 2019, è terminato 2-2. Il match, in programma sabato alle 18, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. All. D’Aversa.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Sulemana, Prati; Viola; Pavoletti, Lapadula. All. Ranieri.