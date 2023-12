Finisce 1-0 la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo tra Atalanta e Lecce. Buona partenza della formazione di Gasperini che colpisce il palo al 14′ con Scamacca. Diverse le occasioni nel primo tempo che, tuttavia, si chiude a reti inviolate. Ottimo avvio di ripresa dei salentini: vicini alla rete con Krstovic e Strefezza. È l’Atalanta, però, a trovare la rete del vantaggio al 58′ con un tiro di Lookman su cui Falcone non può far nulla. Ci provano i salentini nel finale, ma non riescono a raggiungere il pari. Atalanta sale a 29 punti in classifica; il Lecce resta a 21.

Atalanta-Lecce, risultato e tabellino

1-0

Reti: 58′ Lookman

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (63′ Zortea), Pasalic, Ederson, Ruggeri (92′ Holm); Koopmeiners (83′ Adopo); Scamacca (64′ Muriel), Lookman (92′ Miranchuk). A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, De Ketelaere, Bakker, Zortea, Adopo, Comi, Miranchuk. All. Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey (83′ Venuti), Baschirotto, Touba, Gallo; Oudin, Ramadani, Kaba; Strefezza (83′ Listkowski), Krstovic (77′ Piccoli), Rafia (72′ Gonzalez). A disposizione: Brancolini, Borbei, Venuti, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Listkowski, Faticanti, Smajlovic, Blin, Piccoli. All. D’Aversa.