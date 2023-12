Atalanta-Lecce, probabile formazioni e dove vederla

Per l'ultimo lunch match del 2023 si affrontano Atalanta e Lecce

Il sabato della Serie A si aprirà con Atalanta Lecce, match ormai decennale del nostro calcio. Gli uomini di Gasperini vogliono chiudere il loro anno davanti al proprio pubblico con una vittoria, anche per riscattarsi della sconfitta avvenuta settimana scorsa contro il Bologna. Ma difronte ci sarà il Lecce di D’Aversa, reduce dalla sconfitta contro l’Inter nel turno di Natale. Lo scorso campionato i salentini hanno vinto per 2-1 sia all’andata che al ritorno. La partita con fischio d’inizio alle 12.30 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All: Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Piccoli, Sansone. All: D’Aversa.