Lecce-Como, probabili formazioni e dove vederla

Chi passa sfiderà il Parma

Prima sfida ufficiale per Lecce e Como, impegnate nel primo turno di Coppa Italia. I salentini, dopo la salvezza raggiunta nel passato campionato, vogliono continuare a sorprendere e fare bene, forti dell’entusiasmo del pubblico (vicini ad un nuovo record nella campagna abbonamenti per la stagione), già a partire dal primo appuntamento stagionale. Il Como, però, reduce da un buon campionato cadetto, vuole accrescere le proprie ambizioni. Il match, in programma questa sera alle 21 al Via del Mare di Lecce, sarà visibile, in chiaro, sul Canale 20 di Mediaset, e in streaming su Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Rafia, Banda; Strefezza. All. D’Aversa.

Como (3-4-2-1): Semper; Vignali, Odenthal, Scaglia, Sala; Arrigoni, Abilgaard, Bellemo; Lucas, Cutrone, Blanco. All. Longo.