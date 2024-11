Lecce-Empoli, probabili formazioni e dove vederla

Lecce-Empoli, la gara andrà in onda su Dazn

Lecce e Empoli hanno bisogno di punti, e nella sfida del Via Del Mare le due squadre proveranno a darsi battaglia. Proprio in Salento e da grande ex torna D’Aversa, che ha voglia di fare uno scherzetto al club di Sticchi Damiani.

Lecce-Empoli, le probabili formazioni:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Rafia, Ramadani; Dorgu, Pierotti, Banda; Krstovic. Allenatore: Gotti.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Giu. Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. Allenatore: D’Aversa.