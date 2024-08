Liga: Rayo Vallecano-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Non c’è due senza tre. E’ questo l’obiettivo di Flick, allenatore del Barcellona dopo i primi 6 punti fatti in campionato anche se non sarà facile visto che di fronte ci sarà il Rayo Vallecano, che arriva da un buon momento. La gara di domani andrà in onda su Dazn.

Rayo Vallecano-Barcellona, le probabili formazioni:

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dani Cardenas; Balliu, Lejeune, Mumin, Espino; Valentin, Ciss; De Frutos, Trejo, Embarba; Nteka.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen, Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde; Bernal, Gonzalez; Yamal, Raphael, Torres; Lewandowski.