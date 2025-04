I primi a finire dentro le indagini sono stati Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Per loro una squalifica, già scontata per calcioscommesse. Oggi sono emersi i nomi di una dozzina di giocatori di Serie A, indagati dalla Procura di Milano la quale ha sequestrato un milione e mezzo di euro e avanzato cinque richieste di arresti domiciliari, per aver scommesso su siti illegali.

Scommesse siti illegali, i nomi