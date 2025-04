Inter – Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo la roboante vittoria a Monaco di Baviera, l’Inter ospita il Cagliari a San Siro nella trentaduesima giornata di Serie A. Inzaghi pensa a un folto turnover in vista della gara di ritorno di Champions League, prevista per mercoledì sera: Bisseck e De Vrij potrebbero partire dal primo minuto, con loro anche Zalewski e Frattesi a centrocampo. In attacco, il tecnico piacentino potrebbe concedere un turno di riposo a Thuram: Arnautovic viaggia verso una maglia da titolare, ma occhio anche al rientrante Taremi. Davide Nicola, viste le numerose diffide tra i centrali difensivi, starebbe valutando l’idea di una retroguardia a 4: in tal caso, pronti Zappa e Obert sulle fasce. A centro campo Viola va verso la riconferma dal primo minuto, mentre in avanti Zito Luvumbo è in ballottaggio con Felici. La gara, prevista per sabato 12 aprile alle 18:00, verrà trasmessa in diretta su DAZN.

Inter – Cagliari, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; L.Martinez, Arnautovic. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Prati, Adopo, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.