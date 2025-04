L’Inter ci prova con Jonathan David, giocatore a parametro zero di lusso che andrà in scadenza a fine giugno con i francesi del Lille. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante e il 25enne canadese potrebbe essere la giusta soluzione.

Inter, non solo Jonathan anche Santiago

Le richieste del canadese non fanno ben sperare, sono decisamente alte: 9 milioni di euro lordi di ingaggio, bonus alla firma, commissioni all’agente e fee di ingresso. Cifre che hanno messo in dubbio un po’ tutti, non solo l’Inter, tanto che, al momento, nessuno dei tanti top club che si sono approcciati al 25enne hanno soddisfatto le richieste dell’entourage.

L’alternativa per l’attacco, dove saranno fatti i maggiori investimenti visto che la formazione nerazzurra perderà Correa e Arnautovic, che saluteranno, così come il futuro di Taremi è incerto. Tra le idee c’è anche Santiago Castro del Bologna, ma dipenderà molto dalle richieste del Bologna e da un’eventuale qualificazione in Champions che darebbe la forza al club rossoblù di tenerlo almeno un’altra stagione.