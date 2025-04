Venezia – Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Il sabato della 32esima giornata di Serie A si apre al Penzo con Venezia – Monza, scontro tra le ultime due della classe. Per la squadra di Eusebio Di Francesco si tratta di uno scontro fondamentale in chiave salvezza e le occorrerebbe una vittoria per tenere in vita le proprie speranze. L’allenatore dei veneti deve ancora sciogliere alcuni ballottaggi in diverse zone del campo: in difesa, punta a recuperare Schingtienne e Duncan, ma Marcandalli resta il favorito per comporre il terzetto di difesa insieme a Idzes e Candé. Sulla fascia sinistra Haps potrebbe avere la meglio su Zampano ed Ellertson, mentre in mediana Doumbia insidia Busio. Nesta deve rinunciare a Kyriakopoulos, squalificato, e Zeroli, infortunato: Caldirola, quindi, sarebbe il candidato ad “adattarsi” a sinistra, ma l’allenatore starebbe valutando di schierare Birindelli in quel ruolo. A centrocampo Akpa Akpro potrebbe essere ricandidato, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Gagliardini. La partita, in programma il 12 aprile alle 15:00, verrà trasmessa su DAZN.

Venezia – Monza, le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Haps; Yeboah, Gytkjaer. All. Di Francesco.

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Ciurria, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Birindelli; Mota; Keita. All. Nesta.