Calciomercato Milan, l’offerta del Chelsea per Donnarumma, i rossoneri chiedono Kovacic

Calciomercato Milan Kovacic Donnarumma | Il Chelsea fa sul serio per Gigio Donnarumma come testimonia l’offerta presentata al Milan nei giorni scorsi di 60 mln più Kepa (pagato l’8 agosto 2018 ben 80 mln). I rossoneri, che vorrebbero puntare su Plizzari nella prossima stagione, hanno però fatto sapere alla dirigenza londinese di non gradire come contropartita il portiere spagnolo classe 1994.

Gazidis tenta il colpo Kovacic

La proposta di Gazidis | Stando a quanto appreso dalla redazione di SportPaper.it , la società di via Aldo Rossi vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Mateo Kovacic. Il centrocampista croato ex Inter e Real Madrid, arrivato al Chelsea la scorsa estate per 45 mln, rientrerebbe alla perfezione nel piano stilato dall'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis: giocatori giovani, futuribili e con uno stipendio massimo di 2,5 mln (questa la cifra attualmente percepita da Kovacic). Il club albionico sta valutando la proposta rossonera e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare un accordo tra le parti.