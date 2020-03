Milan sempre più deciso a puntare sulla linea verde

Milano – In casa Milan la linea tracciata dall’amministratore delegato Ivan Gazidis è chiara: puntare su giocatori giovani e futuribili che percepiscono uno stipendio non superiore ai 2,5 mln. Questo per quanto riguarda il mercato in entrata. Passando invece al mercato in uscita i rossoneri proveranno a effettuare cessioni in grado di sanare un fair play finanziario nettamente in rosso. Il primo fra tutti a partire sarà Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 è un prodotto della cantera rossonera e dalla sua cessione il Milan potrebbe ricavare almeno 50 mln.

Il ritorno di Plizzari – Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport la volontà del Milan è far rientrare dal prestito il promettente Plizzari, attualmente in prestito al Livorno in Serie B. La stagione del classe 2000 era iniziata con tante panchine, ma con l’infortunio di Lukas Zima a novembre, è riuscito a essere titolare e collezionare ben 15 presenze.

Ipotesi Plizzari tra i pali – Alessandro, una volta rientrato dal prestito potrebbe prendere il posto del partente Gigio Donnarumma. Titolare per certo? Tenendo conto che l’unico portiere ad andare via non sarà solo Gigio ma anche suo fratello Antonio, Pepe Reina e Begovic, per Plizzari sarà molto semplice imporsi in prima squadra. Intanto i rossoneri ci provano per un ritorno. Clicca qui per saperne di più>>