Thiago Silva: certi amori fanno giri immensi e poi ritornano…

Milano| Nonostante il campionato si sia momentaneamente fermato per via del coronavirus, le voci di mercato continuano a circolare senza sosta. Dopo l’addio di Boban e quello quasi certo di Paolo Maldini, il Milan in estate si appresterà a vivere l’ennesima rivoluzione. Il piano tracciato dal fondo Elliott e l’amministratore delegato Ivan Gazidis è chiaro: puntare su ragazzi di talento e futuribili con un ingaggio non superiore ai 2,5 mln ma… eccezion fatta per qualche ritorno di lusso.

Gazidis tenta il colpo Thiago Silva per la difesa| Stando a quanto riportato dal noto quotidiano francese l’Èquipe, Thiago Silva avrebbe espresso la volontà di tornare a Milano per riabbracciare il suo amico Zlatan Ibrahimovic, insieme al quale lasciò la città della Madonnina nel 2012. Il difensore classe 1984 a giugno lascerà il Paris Saint-Germain a zero e Ivan Gazidis accetterebbe di buon occhio il suo arrivo in squadra. Tutto fatto allora? Non proprio. Tutto dipenderà dall’allenatore che verrà. Dovesse restare Pioli la trattativa andrebbe in porto, ma se arrivasse il tedesco Ralf Rangnick sulla panchina rossonera il fututo del difensore brasiliano sarebbe lontano da Milano.