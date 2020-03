Notizie Milan, UFFICIALE: Boban lascia il club rossonero. Tutti i dettagli

Notizie Milan, UFFICIALE: Boban lascia il club rossonero

Notizie Milan Boban | Boban via dal Milan. La società rossonera ha confermato di aver comunicato a Zvonimir Boban la risoluzione del contratto con effetto immediato per il ruolo di Chief Football Officer del Club. “Il Club ringrazia Zvonimir per il suo operato in questi 9 mesi e gli augura il meglio per il futuro professionale”, come si legge nella nota ufficiale della società.

News Milan, confermato Pioli

“Il club conferma piena fiducia in Stefano Pioli e il suo staff tecnico, e guarda con ottimismo alla seconda parte della stagione, con la determinazione di continuare il percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio mondiale con un progetto coerente con i parametri del fair play finanziario”, si legge nel comunicato.