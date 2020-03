Il coronavirus non blocca il mercato: Christensen nel mirino di Gazidis

Milan news | In estate si assisterà a una nuova rivoluzione in casa Milan che non riguarderà solo il cambio allenatore. Si ripartirà con nuovi innesti in squadra, provando magari a rinforzare la difesa, risultata molto fragile in questa stagione.

Capitan Romagnoli ha bisogno di un collega di reparto che possa essere all’altezza di questo ruolo. Non a caso Zvone Boban prima del licenziamento, insieme a Maldini e Massara, aveva intuito che la difesa risultava essere l’anello debole ma non riuscì a trovare una soluzione futuribile, puntando sull’usato sicuro Simon Kjaer.

Possibile trattativa con il Chelsea | I rapporti tra Milan e Chelsea sono molto buoni come testimonia l’operazione Begovic portata a termine in tempi record nel finale della sessione di mercato invernale. Le due compagini sono adesso impegnate in una nuova trattativa. I rossoneri sono interessati a Christensen che, prima dello stop dovuto al coronavirus, ha ritrovato spazio da titolare in maglia blues. Il Chelsea non vorrebbe provarsi di lui, ma l’arrivo di un nuovo difensore in squadra, porterebbe la dirigenza londinese ad ascoltare le offerte pervenute.

Christensen il profilo giusto | Classe 1993 che può dare buone garanzie per quanto riguarda il presente e futuro rossonero. Senza escludere altri affari tra i tanti giocatori che il Chelsea ha in prestito e rientreranno a Giugno, il Milan valuta ogni scenario possibile con l’intenzione di portare a casa il difensore blues.