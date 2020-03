Le richieste della Seria A alla FIFA

Richieste Serie A FIFA | Tra le tante richieste che la massima lega italiana ha spedito alla Figc, c’è anche quella rivolta a Gianni Infantino. I club di Seria A, riuniti ieri in assemblea, avrebbero chiesto al Presidente FIFA di allungare la prossima sessione di mercato estiva fino al termine di settembre o addirittura ai primi giorni di ottobre. Questa modifica sarebbe ritenuta necessaria nel caso in cui la stagione riprenderebbe il suo corso concludendosi a luglio.

Le richieste dei Club al Governo

Al Governo saranno chieste misure relative al lordo degli stipendi da pagare, in parte già accordate nelle scorse settimane per evitare alle società (anche delle categorie inferiori) di fallire. Si tratta di un complesso di sgravi, rateizzazioni e sospensioni di emolumenti contributivi, fiscali e assicurativi. Su questi provvedimenti urgenti la Federazione tornerà a confrontarsi domani con le componenti. Avranno un altro tipo di percorso le riforme di sistema: legge stadi, legge Melandri e rimozione del divieto di sponsorizzazione del settore scommesse. In questa fase non possono essere messe in agenda: se ne parlerà quando l’emergenza sarà alle spalle. La partita, quella fuori dal campo è appena cominciata.